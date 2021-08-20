روسيا ترفع السرية عن بيانات حول اختبار اليابان لأسلحة بيولوجية على مواطنين سوفييت

بعد استسلام جيش كوانتونغ في أغسطس 1945، أطلقت القوات الخاصة اليابانية النار على العديد من الأسرى السوفييت الذين لم يتمكنوا من نقلهم من معسكر اعتقال هوغوين إلى مفرزة 731 لإجراء تجارب لدراسة الأسلحة البيولوجية.

من بين المواد الأرشيفية، التي كشف عنها جهاز الأمن الفيدرالية الروسي، بروتوكولات الاستجواب لرئيس معسكر اعتقال هوغوين، يوسيو إيجيما.

واعترف إيجيما باستخدام الأسرى في اختبار الأسلحة البيولوجية، وبالفعل أصيب السجناء السوفييت بالطاعون والجمرة الخبيثة والكوليرا والتيفوس وأمراض متعددة.

في 1930-1945، تم أسر عدة آلاف من المواطنين السوفييت من قبل اليابانيين، ولا سيما في منطقة منشوريا، لأسباب مختلفة. ومن بين هؤلاء رجال الجيش الأحمر الذين اعتبروا في عداد المفقودين خلال المعارك على بحيرة خسان عام 1938 ونهر خالخين جول عام 1939.

تم وضع العديد من المواطنين السوفييت في معسكر اعتقال هوغوين في منطقة هاربين.

تم إرسال سجناء هوغوين لإجراء تجارب بيولوجية في المفرزة 731 بقيادة الجنرال شيرو إيشي. تمركزت الكتيبة 731 في ضواحي هاربين، بالقرب من مخيم هوغوين.

كان معسكر اعتقال هوجوين تحت سلطة قيادة هاربين العسكرية اليابانية (JVM). وهي وكالة استخباراتية تم إنشاؤها للعمل في المناطق الرئيسية في الشرق الأقصى للاتحاد السوفياتي.