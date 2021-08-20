فيلم "السماء"... قصة مقتل الطيار الروسي بيشكوف في سوريا يعرض في 7 أكتوبر القادم

صرحت المنتج العام لشركة أفلام "تريكس ميديا"، اينيسا يورتشينكو، بأن الفيلم الروائي "السماء"، للمخرج إيغور كوبيلوف، والذي يتحدث عن حادث مقتل الطيار العسكري أوليغ بيشكوف ونجاة مساعده كونستانتين موراختين، عام 2015 في سوريا، سييتم عرضه في الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر القادم.

موسكو - سبوتنيك. وقالت يورتشينكو، للصحفيين: "هذا هو الفيلم الأول الذي يتحدث عن عمليات المجموعات العسكرية الروسية في سوريا ، وهو فريد من نوعه لأنه لم يتم تصويره عبر تجسيم المشاهد، بل مباشرة في سوريا، في البلد الذي تدور فيه الأعمال القتالية، وسيصدر الفيلم في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر ".

هذا وجرى تصوير الفيلم بالاشتراك مع وزارة الدفاع الروسية وبمساهمة من قناة "روسيا -1" التلفزيونية.

يذكر أن سلاح الجو التركي أسقط في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قاذفة من طراز"سو-24" الروسية. وقتل قائد الطائرة، أوليغ بيشكوف، جراء إطلاق النار عليه من الأرض من قبل المسلحين، بينما الملاح قسطنطين موراختين، فأنقذته مجموعة مشاة البحرية الروسية، وخلال العملية قتل ألكسندر بوزينيتش احد أفراد مشاة البحرية الروسية.

وفي تلك العملية تم القضاء على جميع الإرهابيين الذين شاركوا في إطلاق النار، ومنح الطيار بيشكوف، بعد وفاته لقب بطل روسيا كما منح جندي مشاة البحرية بوزينيتش بعد الوفاة، وكذلك الطيار المساعد موراخين، وسام الشجاعة.