روسيا تباشر العمل بإنشاء طائرة مقاتلة ثقيلة دون طيار تحت اسم "الرعد"..صور

وقال سيرغي بوغاتيكوف، مدير عام شركة "كرونشتادت"، في حديثه لـ"سبوتنيك" إن الطائرة المزمع إنشاؤها تحمل اسم "غروم" (الرعد) وهي طائرة ثقيلة.

​وعما إذا أمكن أن تكون طائرة "غروم" مرافقة لطائرة يقودها الطيار أجاب مدير عام الشركة أنهم يدرسون إمكانية تجهيز طائرة "غروم" لشتى الاستخدامات.

وأعلنت شركة "كرونشتادت" نية إنشاء طائرة "غروم" خلال معرض "أرميا 2020"، مشيرة إلى أن طائرة "غروم" يجب أن تزن 7 أطنان، وتحمل صواريخ وقنابل تزن 2 طن. السرعة القصوى: 1000 كيلومتر في الساعة.