روسيا تسمح للطلاب الأجانب بالعودة إلى الجامعات الروسية للدراسة

وبحسب الوزارة: وافق مقر الوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد في روسيا على السماح للطلاب الأجانب بدخول البلاد لمواصلة دراستهم.

وأضاف البيان: التماسًا إلى المقر العملياتي لفتح الحدود للطلاب من جميع البلدان الأجنبية. فقد تلقينا الدعم لذلك.

وفي ذلك، أوضح وزير العلوم والتعليم العالي فاليري أأفالكوف أنه بالنسبة للطلاب الأجانب الذين، لأي سبب من الأسباب، لا يمكنهم القدوم إلى روسيا، فسيتم لأجلهم واستثناءً تشغيل التعليم عن بعد.