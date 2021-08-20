بوتين خلال اللقاء مع ميركل: هذه ليست زيارة الوداع فحسب بل زيارة بناءة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن لدى روسيا العديد من القضايا التي يجب مناقشتها مع الجانب الألماني فهذه ليست زيارة وداع فحسب بل زيارة بناءة

بدأت المفاوضات بين الرئيس الروسي والمستشار الألمانية في موسكو اليوم الجمعة، وأكد خلالها بوتين أن ألمانيا أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا.

وقال بوتين خلال الاجتماع: "الآن أود أن أشير إلى أن ألمانيا تظل أحد الشركاء الرئيسيين لنا في كل من أوروبا والعالم بأسره".

وتابع "ألمانيا هي الشريك التجاري والاقتصادي الثاني لنا بعد الصين، وعلى الرغم من أننا شهدنا ركودًا خطيرًا إلى حد ما في عام 2020، إلا أن هناك الآن زيادة بمرتين تقريبًا في حجم التبادل التجاري في الأشهر الستة الأولى".

واضاف "لدينا العديد من القضايا التي تتطلب المناقشة، لذلك أنا متأكد من أن هذه لن تكون مجرد زيارة وداع مرتبطة بقراركم بعدم الترشح مجددا لمنصب المستشار الاتحادي، ولكن أيضًا زيارة غنية بالعمل".

وصلت المستشارة الألمانية إلى موسكو في 20 أغسطس / آب في زيارة من المرجح أن تكون آخر رحلة لها إلى روسيا بهذه الصفة.

وبعد لقائها مع بوتين، ستزور ميركل كييف في 22 آب/ أغسطس. ومن بين القضايا التي ستناقشها خلال الزيارة الاقتصاد والطاقة والأمن والمشاكل الدولية الملحة.

جدير بالذكر، أن ألمانيا ستنتخب، في 26 أيلول/سبتمبر القادم، مستشارا جديدا للبلاد؛ خلفا لميركل، التي أعلنت، في نهاية 2018، أنها لن تترشح لولاية خامسة.