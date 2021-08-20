روسيا تشهد استعدادات لإنتاج طائرة مقاتلة جديدة دون طيار

انتهت شركة روسية مصنعة للطائرات دون طيار من وضع المستندات الفنية اللازمة لإنتاج طائرة مسيرة جديدة تحمل اسم "سيريوس".

وكشف سيرغي بوغاتيكوف، مدير عام شركة "كرونشتادت"، لـ"سبوتنيك" أن طائرة "سيريوس" يمكن استخدامها لأغراض الاستطلاع والقتال على نحو سواء، مشيرا إلى أن الشركة تشهد استعدادات لبدء العمل لإنشاء الطائرة الجديدة.

ونوه إلى أن طائرة "سيريوس" التي يتم التحكم فيها من الأقمار الصناعية تتميز بالوزن الثقيل وإمكانية التعاون مع الطائرات التي يقودها الطيارون.

وأضاف أن طائرة "سيريوس" تستطيع التحليق لمسافات طويلة بفضل محركيها، وتقدر على حمل المزيد من الأسلحة بالمقارنة مع الطائرات المسيرة الأخرى.

ويجب أن تبلغ مدة بقاء طائرة "سيريوس" في الجو 20 ساعة. وتستطيع طائرة "سيريوس" الصعود إلى ارتفاع 7000 متر. باع الجناح: 23 مترا. السرعة الملاحية: 180 كيلومترا في الساعة.