اتصال مفاجئ بميركل أثناء المفاوضات مع بوتين...فيديو

رن الهاتف خلال خطاب ترحيب من بوتين. وأخرجت ميركل الهاتف من جيبها ووضعته بالوضع الصامت. ولم يُظهر الرئيس الروسي اهتمامه بالمكالمة.

у Меркель во время переговоров с Путиным зазвонил телефон pic.twitter.com/oEOS3hg5Lq — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 20, 2021

​وفي وقت سابق، كشف الكرملين عن تفاصيل زيارة ميركل لموسكو. ولم يتم التخطيط للتوقيع على أي وثائق في الاجتماع. وستكون هذه آخر زيارة لميركل إلى موسكو بصفتها المستشارة الألمانية.

في وقت سابق ، ذكرت الخدمة الصحفية في الكرملين أنه من المقرر خلال المحادثة مناقشة الحالة وآفاق تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وكذلك النظر في عدد من القضايا الدولية والإقليمية.

جدير بالذكر، أن ألمانيا ستنتخب، في 26 أيلول/سبتمبر القادم، مستشارا جديدا للبلاد؛ خلفا لميركل، التي أعلنت، في نهاية 2018، أنها لن تترشح لولاية خامسة.