بوتين: على المجتمع الدولي إجراء حوار مع القوى السياسية في ليبيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن على المجتمع الدولي التأثير على جميع القوى السياسية في ليبيا من أجل تطوير الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: "نعتقد أن على المجتمع الدولي مواصلة إجراء حوار مع جميع القوى السياسية المؤثرة في ليبيا من أجل الحفاظ على وتطوير الأمر الإيجابي الذي لم يتحقق بعد".

وقال الرئيس الروسي، في وقت سابق من اليوم خلال لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن لدى روسيا العديد من القضايا التي يجب مناقشتها مع الجانب الألماني فهذه ليست زيارة وداع فحسب بل زيارة بناءة.

ووصلت المستشارة الألمانية إلى موسكو في 20 أغسطس / آب في زيارة من المرجح أن تكون آخر رحلة لها إلى روسيا بهذه الصفة.

وبعد لقائها مع بوتين، ستزور ميركل كييف في 22 أغسطس. ومن بين القضايا التي ستناقشها خلال الزيارة الاقتصاد والطاقة والأمن والمشاكل الدولية الملحة.

جدير بالذكر، أن ألمانيا ستنتخب، في 26 سبتمبر/ أيلول القادم، مستشارا جديدا للبلاد؛ خلفا لميركل، التي أعلنت، في نهاية 2018، أنها لن تترشح لولاية خامسة.