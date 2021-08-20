لافروف عن الاعتراف بسلطة طالبان: يعتمد على كيفية تصرفهم

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في رده على سؤال حول إمكانية اعتراف روسيا بطالبان (الحركة المعترف بها كإرهابية ومحظورة في روسيا) في أفغانستان، إن كل شيء يعتمد على أفعالهم والامتثال لوعودهم.

وصرح لافروف للصحفيين عقب محادثات بين قادة روسيا وألمانيا: "هناك واقع على الأرض يدركه الجميع. الواقع. كل شيء آخر يعتمد على كيفية تصرف طالبان وفقًا لتصريحاتهم وتأكيداتهم ووعودهم".

الاثنين الماضي، استطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، دون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين.