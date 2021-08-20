بوتين: التصريحات بأن "التيار الشمالي 2" يعتبر مشروعا سياسيا هي محاولة للتضليل

أعلن الرئيس الروسي، فلايمير بوتين، اليوم الجمعة، أن التصريحات بأن خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" يعتبر مشروعاً سياسياً، هي محاولة للتضليل.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: "البعض يقول إن "التيار الشمالي 2" هو عملية سياسية، إن هذا تضليل أو محاولة لتضليل البعض. إنه [التيار الشمالي 2] أقصر بألفي كيلومتر من عبور الغاز عبر أوكرانيا، وهو منظومة حديثة ونظيفة بيئيا، وهذه المعدات جديدة، وبرأيي، تقلل خمس مرات انبعاثات الهيدروكربونات في الغلاف الجوي أثناء عبور هيدروكربوناتنا إلى أوروبا".

وأضاف بوتين: "لقد تبقى 15 كليومتراً في البحر. يمكن اعتبار أن الأمر قارب على الانتهاء".

هذا ونشرت ألمانيا والولايات المتحدة بيانا مشتركا يشير إلى تدابير لدعم أوكرانيا وأمن الطاقة الأوروبي والأهداف المشتركة لحماية المناخ. وينص على عدد من الشروط لتشغيل خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

وشددت الولايات المتحدة وألمانيا على وجه الخصوص، على مصلحة أوكرانيا وأوروبا في مواصلة عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد عام 2024، حيث تتعهد برلين باستخدام جميع وسائل النفوذ المتاحة حتى يتم الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن عبور الغاز، وعلى وجه الخصوص، تلتزم ألمانيا بالسعي إلى فرض عقوبات على روسيا إذا استخدمت الطاقة كسلاح ضد الدول الأوروبية.