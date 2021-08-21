نيجني نوفغورد الروسية تحيي الذكرى الـ800 لتأسيس المدينة

وأكد الكرملين في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة عمل إلى منطقة نيجني نوفغورود وسيشارك في الأحداث، التي تتزامن مع الذكرى 800 لتأسيس المدينة، مشيرا إلى أن بوتبن سيقف على نتائج إعادة بناء الكرملين في نيجني نوفغورود، وأشغال ترميم منتزه "سويسرا"، كما يحضر أيضا العرض الاحتفالي تحت عنوان"بداية الجديد".

هذا وتقوم المدينة بتنظيم عدة فعاليات بالمناسبة، حيث يقام معرض السيارات الكلاسيكية "Gorky Classic Nizhniy 800".

سيحضر الحدث أطقم من أكثر من 15 مدينة روسية ومن بيلاروس بأكثر من 100 سيارة و 250 مشاركا في المجموع. سيقدمون خلال العرض مجموعة كاملة تقريبا من النماذج الرئيسية لمصنع غوركي للسيارات، بدءا من أقدم GAZ-A و GAZ-AA وانتهاء بـ"فولغا" في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي.

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كما يتم إطلاق الألعاب النارية في مركز المدينة اليوم السبت في حدود العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي، بالإضافة إلى عرض للطائرات بدون طيار.

كما أطلقت موسكو ونيجني نوفغورود مشروعا مشتركا عبر الإنترنت يعتمد على خدمة السفر "Russpass" للتعريف بالمناطق والمعالم السياحية في المنطقة.

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وقالت عمدة موسكو في بيان إنه "تكريما للذكرى الـ 800 لمدينة نيجني نوفغورود على أساس خدمة روسباس السياحية، ظهرت صفحة moskvanizhniy800.рф. إذ يمكن للمسافرين العثور من خلالها، على رحلات مثيرة وبرامج الفعاليات، بالإضافة إلى عروض خاصة من الفنادق ومعلومات عن المطاعم".

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ووفقا لنائب عمدة موسكو ناتاليا سيرغونينا، فإن المهمة الرئيسية للمشروع المشترك هي مساعدة السياح على التخطيط لرحلتهم، وجعلها مثيرة ولا تنسى، قائلة "يحتوي برنامج الفعاليات في الأقاليم بالفعل على 30 حدثا ستقام في الفترة من آب / أغسطس إلى تشرين الثاني / نوفمبر. وهذه هي العروض، والحفلات الموسيقية والمعارض وعروض الأفلام وأحداث تذوق الطعام. وتشمل قائمة التوصيات للسياح أكثر من 70 من المعالم السياحية والطرق في موسكو ونيجني نوفغورود".