بوغدانوف يناقش مع كوبيش الاستعدادات للانتخابات الليبية المقبلة

ناقش نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم السبت، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالنهوض بعملية التسوية الليبية وفقا لقرارات مؤتمر برلين والقرارين 2510 و 2570 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واعتماد إطار تشريعي مناسب، وفقا لما نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية الروسية.

كما ناقش الجانبان قضايا تعزيز نظام وقف الأعمال العدائية، وإنشاء قوات مسلحة مشتركة في البلاد، بالاعتماد على عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5 + 5".

وأكد الجانب الروسي مجددا موقفه المبدئي الداعم لحل القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الوطني من قبل الليبيين أنفسهم على أساس توافقي، مشددا على المساعدة الضرورية من المجتمع الدولي والدور المركزي للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).