تسجيل
08:47 GMT22 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    يوم العلم الوطني لروسيا في كراسنودار

    يوم العلم الوطني لروسيا... تاريخه ومعانيه

    © Sputnik . Vitaliy Timkiv
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102575/99/1025759977_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_5448a813bdcb3973401e8bd9b713657b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202108221049905357-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87/

    تحتفل روسيا في 22 أغسطس/ آب من كل عام بـ"يوم العلم الوطني"، الذي خصص بمرسوم رئاسي في 20 أغسطس 1994.

    في مثل هذا اليوم من عام 1991، اعتمد مجلس السوفييت الأعلى لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية قرارا "بشأن الاعتراف الرسمي واستخدام العلم الوطني لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية"، الذي قرر اعتماد اللون الأبيض والأزرق والأحمر بشكل خطوط أفقية كرموز للدولة الجديدة.

    يمتلك العلم الروسي المكون من ثلاثة ألوان، تاريخا يمتد لأكثر من 300 عام، حيث ظهر في مطلع القرنين السابع والثامن عشر، خلال حقبة تشكيل روسيا كدولة قوية.

    لأول مرة، تم رفع علم "أبيض-أزرق-أحمر عليه نسر برأسين" على أول سفينة حربية روسية "أوريول"، في عهد والد بيتر الأول، أليكسي ميخائيلوفيتش، لكن الباحثين ليس لديهم إجماع حول كيفية دمج هذه الألوان.

    تم الاعتراف ببيتر الأول بصفته "الأب" القانوني للألوان الثلاثة وفي 20 يناير 1705، أصدر مرسوما يقضي بأنه "على جميع أنواع السفن التجارية" رفع العلم الأبيض والأزرق والأحمر، وبنفس ترتيب الخطوط الأفقية.

    يوم العلم الوطني لروسيا في كراسنودار
    © Sputnik . Vitaliy Timkiv
    يوم العلم الوطني لروسيا في كراسنودار

    وُلد العلم الروسي مع السفن الحربية الروسية الأولى، وظل العلم الروسي حتى القرن التاسع عشر جزءا أساسيا من الثقافة البحرية.

    وترتبط بداية استخدام العلم الروسي الأبيض والأزرق والأحمر على الأرض بالاكتشافات الجغرافية للبحارة الروس.

    وحتى القرن التاسع عشر كان البحارة الروس يضعون صليبا تذكاريا على الأراضي المكتشفة التي ضمت لروسيا، إلى أن ظهر تقليد جديد في عام 1806، عندما قامت بعثة روسية بإجراء مسح لساحل جنوب سخالين، حيث رفعت علمين على الساحل.

    ليحصل بعدها علم بيتر الأول، الذي رفع في البداية على السفن الحربية، على امتياز بأن أصبح علم روسيا.

    بعد بيتر الأول، بدأ اللونان البرتقالي والأسود بالانتشار في الجيش الروسي، اللذان أخذا تدريجيا في الحصول على امتياز تمثيل الدولة.

    وبموجب مرسوم الإمبراطور ألكسندر الثاني في 23 يونيو (11 يونيو، الطراز القديم) 1858، تم تقديم العلم الأسود والأصفر والأبيض باعتباره العلم الرسمي (للدولة) للإمبراطورية الروسية.

    واستمر العلم الأسود والأصفر والأبيض حتى عام 1883، وفي 10 مايو (28 أبريل ، النمط القديم) 1883، أمر الإسكندر الثالث باستخدام العلم الأبيض والأزرق والأحمر كعلم دولة للإمبراطورية الروسية، بدلا من العلم الأسود والأصفر والأبيض وأمر بان يزين العلم  المباني في المناسبات الخاصة.

    رسميا تمت الموافقة على العلم الأبيض والأزرق والأحمر كعلم دولة لروسيا فقط عشية تتويج نيكولاي الثاني في عام 1896.

    ويمثل اللون الأحمر في العلم "الدولة"، أما اللون الأزرق فيمثل رعاية مريم العذراء لروسيا، أما اللون الأبيض فيعني الحرية والاستقلال. كما وحملت هذه الألوان أيضا معنا حيث مثلت كومنولث دول، الأبيض (بيلاروسيا) الصغرى، (أوكرانيا)، وروسيا العظيمة (روسيا).

    ولأكثر من 70 عاما في روسيا السوفيتية، كانت الراية الحمراء هي علم الدولة.

    وفي جلسة استثنائية لمجلس السوفييت الأعلى لروسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية في 22 أغسطس 1991، قرر اعتبار الألوان الثلاثة كرمز رسمي لروسيا.

    وبموجب مرسوم صادر عن رئيس روسيا بتاريخ 11 ديسمبر 1993، تمت الموافقة على اللائحة الخاصة بعلم الدولة.

    وفي 25 ديسمبر 2000، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القانون الدستوري الاتحادي "حول علم دولة روسيا". ووفقا للقانون، فإن علم الدولة، عبارة عن لوحة مستطيلة من ثلاثة خطوط أفقية متساوية: الجزء العلوي أبيض، والوسط أزرق، والجزء السفلي أحمر، ونسبة عرض العلم إلى طوله هي 2* 3.

    وفي وقتنا الحالي غالبا ما يتم استخدام التفسير التالي لمعاني ألوان علم روسيا (بشكل غير رسمي): الأبيض يعني السلام والنقاء والكمال، الأزرق هو لون الإيمان والإخلاص والثبات، الأحمر يرمز إلى الطاقة والقوة والتضحية بالدماء لأجل الوطن.

    علم روسيا
    © Sputnik . Alexandr Kryajev
    علم روسيا

    هذا ويتم رفع العلم الوطني على جميع مباني الإدارة الرئاسية لروسيا الاتحادية والمباني الحكومية ومباني البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية، وعلى السفن المسجلة في سجلات محاكم روسيا الاتحادية، بالإضافة لرفعه على جميع الوحدات العسكرية.

    انظر أيضا:

    محلل ياباني يشيد بفعالية لقاح "سبوتنيك v" وإمكانيات روسيا العلمية
    ضجة كبيرة خلال بطولة عالمية..إزالة علم روسيا مباشرة خلال النهائي (فيديو)
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أفغان يتسلقون طائرة في مطار كابول
    انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان
    تريليون دولار الدولارات للعملية في أفغانستان دون فائدة
    تريليون دولار للعملية العسكرية في أفغانستان ذهبت هباء
    6 فوائد مذهلة لعصير القصب
    6 فوائد مذهلة لعصير القصب
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك