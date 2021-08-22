وزير الدفاع الروسي: يمكننا إنشاء مدن جديدة في سيبيريا بحلول 2030... وبوتين يعقب

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأحد، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وممثلي حزب "روسيا الموحدة"، عن إمكانية إنشاء مدن جديدة في سيبيريا حتى عام 2030، من خلال استثمارات مقبولة.

وقال شويغو: "لدينا جميع الفرص المقبولة نسبيا بحلول 2030، سأقول ذلك، لا يمكن تسميتها كبيرة أو صغيرة، هي استثمارات مقبولة، يمكن إنشاء مئات الآلاف من فرص العمل".

وتابع: "يمكن إنشاء مدن جديدة وصناعات حديثة جديدة بحلول 2030 باستثمارات مقبولة".

وقال: "هناك كل الاحتمالات لذلك"، مشيرا إلى كل الإمكانيات الموجودة في المناطق الجديدة من حيث المعادن والطاقة".

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إنه من الضروري إعداد مقترحات لتطوير سيبيريا وإضفاء الطابع الرسمي عليها، التي عبر عنها وزير الدفاع سيرغي شويغو".

كما أشار بوتين إلى أن "مستقبل روسيا يجب أن ينمو مع سيبيريا، من خلال ظهور فرص لتنمية القطب الشمالي، فالوضع في سيبيريا لم يتغير، فبالنظر إلى البنية التحتية والمناخ، فهي أكثر تكيفا لاتخاذ الخطوات التالية نحو تطويرها لصالح البلد بأكمله".