لأول مرة في تاريخ موسكو... إحياء مراسم الزفاف في محطة مترو الأنفاق

شهدت محطة مترو "ماياكوفسكايا" في العاصمة الروسية، موسكو، ليلة أمس السبت، إحياء مراسم زفاف بطريقة غير اعتيادية لزوجين قررا توقيع عقد زواجهما في محطة مترو الأنفاق.

وسجل الزوجان زواجهما ليلة 21-22 أغسطس/ آب الجاري، في محطة "ماياكوفسكايا" على الخط الثاني (الأخضر) في الليل، حتى لا يزعجوا الركاب وتكون المحطة خالية، وفقا لما نقله موقع قناة "موسكفا 24" الروسية.

وقالت نائبة عمدة موسكو، أناستاسيا راكوفا: "يستمر تطوير مشروع تسجيل الزواج في أماكن غير معتادة في العاصمة. فالليلة الماضية، أقيمت مراسم الزفاف الرسمية الأولى في محطة مترو "ماياكوفسكايا". وعلى الفور في غضون أسبوعين، تم شغل جميع المقاعد". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LISA (@lthompsonl)

ووفقًا لرئيس دائرة النقل وتطوير البنية التحتية للطرق في موسكو، مكسيم ليكسوتوف، "تم اتخاذ قرار إقامة حفلات الزفاف في المترو، حيث أصبح منذ فترة طويلة منصة ثقافية مهمة في العاصمة. وهكذا، تم دعم فكرة عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، لتسجيل الزواج في أماكن غير معتادة في موسكو".

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وقال ليكسوتوف: "اليوم، ولأول مرة في التاريخ، أقيم حفل الزفاف في المترو في محطة ماياكوفسكايا، هذه واحدة من أجمل محطات المترو، وأنا متأكد من أنه بالنسبة للعديد من الأزواج في المستقبل، سيصبح قصر الزفاف".

في وقت سابق، أقيمت مراسم الزفاف الرسمية لأول مرة في مبنى محطة "سفيرني ريتشنوي فوكزال" (محطة النهر الشمالي) في 17 يوليو/ تموز الماضي، حيث أقيمت احتفالات رسمية لثلاثة أزواج.