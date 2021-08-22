العلم الروسي يدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية

أقامت روسيا، اليوم الأحد، حفل رسمي لرفع العلم الروسي في حديقة النصر في بوكلونايا غوري في العاصمة الروسية، موسكو.

وتكريما لذكرى تأسيس العلم الروسي الثلاثين، أقيم هذا الحفل بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو ووزير الخارجية سيرغي لافروف وعدد من كبار المسؤولين، وفقا لما نقلته صحيفة "كوميرسانت" الروسية.

وبهذه المناسبة تم إدخال العلم الذي يبلغ طوله 1000 متر مربع والذي هو مدرج بالفعل في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، إلى ساحة الحديقة مع نغمات النشيد الوطني الروسي.

На Поклонной горе в Москве растянули самый большой флаг России в честь его 30-летия. Полотно площадью более 1000 квадратных метров уже занесено в Книгу рекордов Гиннесса pic.twitter.com/hSYpQQ9LGN — НТВ (@ntvru) August 22, 2021

وتشارك في حمل العلم مجموعة كبيرة من الشباب والشابات الروس اعتزازا وفخرا بعلم وطنهم وتخليدا لذكرى تأسيسه.

تحتفل روسيا في 22 أغسطس/ آب من كل عام بـ"يوم العلم الوطني"، الذي خصص بمرسوم رئاسي في 20 أغسطس 1994.

وتم رفع علم "أبيض-أزرق-أحمر وعليه نسر برأسين" لأول مرة، على أول سفينة حربية روسية "أوريول"، في عهد والد بيتر الأول، أليكسي ميخائيلوفيتش، لكن الباحثين ليس لديهم إجماع حول كيفية دمج هذه الألوان.

ورسميا تمت الموافقة على العلم الأبيض والأزرق والأحمر كعلم دولة لروسيا فقط عشية تتويج نيكولاي الثاني في عام 1896.

وبموجب مرسوم صادر عن رئيس روسيا بتاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول 1993، تمت الموافقة على اللائحة الخاصة بعلم الدولة.