روسيا تزود زامبيا بـ 35 عربة مدرعة من طراز تيغر

قال المدير العام لشركة الصناعات العسكرية الروسية، ألكسندر كراسوفيتسكي، أن روسيا زودت زامبيا بـ 35 عربة مدرعة من طراز "تيغر".

موسكو - سبوتنيك. وأضاف كراسوفيتسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، "بالطبع نحن نعمل على زيادة صادراتنا وهذه الجهود تؤتي ثمارها"، مشيرا إلى أن عربات "تيغر" تستخدم اليوم في 20 دولة.

وأوضح كراسوفيتسكي، أن الدولة العشرين أصبحت هذا العام زامبيا، التي اشترت من روسيا 35 عربة مدرعة من طراز "تيغر".

وأشار كراسوفيتسكي، إلى أن عربات "تيغر" اكتسبت شعبية في أفريقا خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن عربات "تيغر" المدرعة هي عبارة عن أسرة تضم عربات مدرعة متعددة المهام وقادرة على التحرك على الأراضي الوعرة.

وتستخدم هذه العربة لنقل الأشخاص ومختلف أنواع الشحنات على الأراضي الوعرة مع إمكانية تجهيزها بمختلف أنواع الأجهزة والمعدات.



ووفقا لطراز نسخة هذه العربة فهي قادرة على نقل من 6 إلى 10 أشخاص، بما في ذلك السائق أو شحنات يصل إجمالي وزنها إلى 1.2 طن.

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