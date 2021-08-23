الخارجية: روسيا لن تتعجل في رفع حركة طالبان من على قائمة الإرهاب

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، اليوم الاثنين، إن روسيا لن تستعجل برفع حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، من على قائمة الإرهاب، ولن تعترف بالسلطات الأفغانية الجديدة.

موسكو - سبوتنيك. وقال سيرومولوتوف لوكالة سبوتنيك : "لا نعتزم الاستعجال في رفع حركة طالبان المحظورة في روسيا، من على قائمة الإرهاب وكذلك الاعتراف بالسلطات الأفغانية الجديدة".

وأضاف، "سنركز على الخطوات العملية للسلطات الأفغانية الجديدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وفي تصريح سابق للممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، كابولوف، قال إنه لم تتحقق بعد شروط رفع "طالبان" من قوائم العقوبات.

ووفقا له، لا يمكن القيام بهذا الإجراء إلا عندما تبدأ مفاوضات ذات مغزى بين الأطراف الأفغانية، والتوصل إلى جدول أعمال واضح ودقيق والاتفاق عليه.

يشار إلى أن حركة طالبان سيطرت الأحد الماضي على أفغانستان، بعد فرار الرئيس أشرف غني، قائلا إنه آثر تجنب سفك الدماء.



وكانت الحركة شنت هجوما واسع النطاق في مايو/أيار، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصا الأمريكية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.

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