الأمن الروسي يعتقل جاسوسا أوكرانيا في مدينة تولا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، اعتقال عميل للاستخبارات الأوكرانية في مدينة تولا، أثناء جمعه بيانات عن أسلحة روسية واعدة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة تولا باعتقال مواطن أوكراني متلبسا، وكان يجمع معلومات تشكل سرا من أسرار الدولة، تتعلق بأحدث الأسلحة والوثائق التقنية السرية الخاصة بها".

ووفقا لبيان الأمن الفيدرالي، فإن المعتقل وبناء على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية كان يبحث عن عمال في مؤسسات الدفاع الروسية وشركات النقل السرية بهدف تجنيدهم.

وأضاف البيان: "كانت أهدافه تجنيد مواطنين روس والحصول منهم على معلومات موثوقة حول التطورات الواعدة في مجال الأسلحة".

وتم فتح قضية ضده بتهمة "التجسس".