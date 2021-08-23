عرض مقطع دعائي لفيلم يروي قصة مقتل الطيار الروسي بيشكوف في سوريا خلال معرض "آرميا"

تم عرض المقطع الدعائي للفيلم المبني على قصة مقتل الطيار بيشكوف في سوريا في معرض "آرميا".

جرى في المعرض عرض مقطع دعائي من الفيلم الذي حمل اسم "نيبا"، على أن يتم عرض الفيلم في يوم عيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعرض المقطع الدعائي على جميع شاشات المعرض، وكان المنتج العام لشركة أفلام Triix Media Inessa Yurchenko، قد أبلغ المراسلين الحاضرين بأن الفيلم الذي أخرجه إيغور كوبيلوف سيصدر في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ويروي الفيلم قصة مقتل الطيار العسكري أوليغ بيشكوف وإنقاذ الملاح قسطنطين موراختين عام 2015 في سوريا.

وتم تصويره في منشآت تابعة لوزارة الدفاع الروسية، بما في ذلك المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا الاتحادية، ومركز ليبيتسك للطيران، وقاعدة حميميم الجوية في سوريا.

تم تصوير الفيلم من قبل شركة Triix Media Film بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية بمشاركة قناة "روسيا 1" التلفزيونية. في وسط القصة شخصيتان رئيسيتان، هما اللفتنانت كولونيل سوشنيكوف (إيغور بيترينكو) والكابتن مورافيوف (إيفان باتاريف)، اللذان سيلعبان دور الطيار بيشكوف والملاح موراختين، بالإضافة لبطل آخر هو قائد القوات الخاصة زاخاروف (سيرغي جوبانوف)، ممثلا لضابط في قوات العمليات الخاصة بوزارة الدفاع الروسية.

وبحسب الشركة المنتجة، فإنه على الرغم من أن الفيلم ليس سيرة ذاتية، إلا أن قصة وفاة الطيار وإنقاذ الملاح تم توضيحها بطريقة وثائقية.

يذكر بأن مقاتلة بيشكوف، تم إسقاطها من قبل مقاتلة تركية في شمال سوريا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وتمكن الطاقم من الخروج من الطائرة، ونجا الملاح موراختين وتم إنقاذه.

إلا أن المسلحين أطلقوا النار على الطيار بيشكوف الذي هبط بمظلته وقتلوه، ليتم بعدها تدمير جميع الإرهابيين الذين شاركوا بعملية إطلاق النار.

وتم تكريم الطيار المتوفي بعد وفاته وحصل على لقب "بطل روسيا".