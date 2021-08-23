بوتين: روسيا لديها ما تقدمه للحلفاء والشركاء في الصناعات الدفاعية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا لديها ما تقدمه للحلفاء والشركاء في مجال الصناعات الدفاعية.

وقال بوتين في كلمة بمناسبة افتتاح (المنتدى العسكري الفني الدولي للجيش 20219) في ضواحي موسكو "يمكن للخبراء الروس البارزين وزملائنا الأجانب من حوالي 100 دولة في العالم التعرف على آخر التطورات في صناعة الدفاع، ومناقشة آفاق تعميق العلاقات العسكرية- الفنية، فضلا عن قضايا التعاون في مجال الدفاع عن الدول. وضمان مصالحهم الوطنية. لدى روسيا ما تفخر به وما تقدمه لحلفائها وشركائها".

وأشار إلى أنه وفقا للتقاليد، في إطار منتدى الجيش 2021، يتم إجراء مراجعة لأفضل إنجازات صناعة الدفاع المحلية.

وأضاف "في الواقع، إنه يمثل المستوى الحالي لقواتنا المسلحة، وما هو مهم، تلك الإمكانات القوية والمبتكرة والأساس التكنولوجي الذي سيحدد اتجاهات التطور النوعي الديناميكي للجيش والبحرية الروسية للسنوات القادمة".

وتابع بوتين أن إمكانات البحرية الروسية آخذة في الازدياد، حيث يتم وضع أربع غواصات، بما في ذلك حاملتا صواريخ نووية، قائلا "إن إمكانات البحرية تتزايد أيضا، لذلك يتم وضع سفينتين حديثتين من المنطقة البحرية القريبة وأربع غواصات جديدة، بما في ذلك حاملتا صواريخ نووية ، في أحواض بناء السفن الرائدة في روسيا".

وعادة ما يثير المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا"، الذي ينطلق هذا العام في 22 أغسطس/ آب في حديقة باتريوت في ضواحي موسكو، اهتمام الزائرين من خلال الابتكارات التي تم اختبارها على مدار الوقت والتي يتم اختبارها عمليًا، فضلاً عن التطورات الجديدة والمنتجات العسكرية والمدنية.

هذا العام، ولأول مرة ستعرض شركة "روستيخ" إصدارات تصدير من مجمع الاستطلاع والمدفعية "بنسلين" ونموذج "بانتسير-إس إم"- فقط حوالي 50 منتجًا جديدًا، ويصل إجمالي عدد المعروضات إلى ألف.