لا يوجد لدى أي دولة مثل هذه الدبابة... تحضير مفاجأة لبوتين في آرميا-2021... صور

تنتظر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مفاجأة في منتدى "آرميا-2021".

أعد المنظمون دبابة فريدة للرئيس والمشاركين في المنتدى: يمكن رؤيتها فقط في روسيا.

عرض مراسل كريمليوفسكي بول دبابة غير عادية، سيتم عرضها اليوم على فلاديمير بوتين في إطار المنتدى. هذه مركبة قتالية مطلية بألوان يصعب عدم ملاحظتها.

Для Путина приготовили несколько сюрпризов на «Армии». Например, танк, раскрашенный под Гжель pic.twitter.com/WmxsKmmXii — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 23, 2021

لكن بحسب الموقع ليست هذه المفاجأة الوحيدة للرئيس. لم يحدد الصحفيون ما الذي سيعرضونه لبوتين اليوم.

يذكر أن رئيس روسيا افتتح اليوم شخصيًا منتدى "آرميا- 2021" وألعاب الجيش الدولية. سيقام الحفل في حديقة باتريوت في ضواحي موسكو.