بوتين يجري محادثة هاتفية مع لوكاشينكو لتبادل وجهات النظر حول أفغانستان

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، لتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في أفغانستان.

وتم تبادل وجهات النظر بين الطرفين عقب جلسة استثنائية لمجلس الأمن الجماعي بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي عبر تقنية الفيديو، لبحث الأوضاع في أفغانستان.

وأصدرت الرئاسة الروسية بيانا، جاء فيه: "أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الأمن الجماعي بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي التي عقدت اليوم عبر الفيديو والتي تم خلالها بحث الوضع في أفغانستان".

كما نظر الرئيسان في القضايا الراهنة المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية البيلاروسية، بما في ذلك التفاعل في إطار الدولة الاتحادية.

وجاء في البيان: "تم النظر في القضايا الراهنة المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية البيلاروسية، بما في ذلك التفاعل في إطار الدولة الاتحادية. واتفق القادة على جدول زمني لمزيد من الاتصالات".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن بيسكوف عن "أن قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي يدركون ضرورة تنسيق جهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجموعة العشرين، بشأن الوضع في أفغانستان".

وأشار متحدث الكرملين إلى أن "المشاركين في اجتماع قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي عبر الفيديو، قد أعربوا في كلماتهم عن قلق خاص بخصوص أن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) يحتفظ بوضع قوي إلى حد ما في أفغانستان، وهو ما يمثل اتجاها بالغ الخطورة ويشكل تهديدًا لفضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي".