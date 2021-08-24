دبابات "أرماتا" تصل إلى الجيش الروسي

أعلن مسؤول في شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج العسكري في روسيا عن تسليم أولى دفعات دبابات "تي-14 أرماتا" للقوات المسلحة الروسية.

قال النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ"، فلاديمير أرتياكوف، في كلمة له أمام المشاركين في اجتماع منتدى "آرميا 2021" في يوم 23 أغسطس/ آب إن من بين المعدات الجديدة التي تم تسليمها للقوات المسلحة الروسية أخيرا مجموعة من دبابات "تي-14 أرماتا".

ووصف المسؤول مجموعة دبابات "أرماتا" التي تم تسليمها للجيش الروسي بأنها تجريبية.

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف قد صرح في يوم 5 يوليو/ تموز أن روسيا ستبدأ الإنتاج الصناعي لدبابات "تي-14 أرماتا" في عام 2022.

وذكرت صحيفة "إزفستيا" نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن دبابة "تي-14" ستغدو مقر قيادة متنقلا بفضل نظام الإدارة المؤتمت الفريد الذي يمكّن القادة الموجودين في الدبابة من التحكم في الآليات العسكرية الأخرى في ساحة القتال.

وأشارت إلى أن دبابة "تي-14" تستطيع حماية الآليات العسكرية الأخرى من طائرات العدو وأسلحته المضادة للدبابات بفضل وسائل التشويش الإلكتروني والإعاقة التشويشية المتوفرة فيها. كما أنها تستطيع توفير الدعم الناري لمركبات المشاة عند الضرورة بفضل مدفعها الفريد عيار 125 ملم.