طائرة مسيرة تنطلق من صاروخ... ما الهدف منها؟

ابتكرت روسيا نوعا جديدا من القذائف الصاروخية الخاصة براجمات الصواريخ التي يمكن أن تنطلق منها الطائرات المسيرة.

قال رئيس قسم الأسلحة في شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج العسكري في روسيا، بيكخان أوزدويف، لـ"سبوتنيك"، إن الشركة تستعد لاختبار مجموعة تجريبية من القذائف الصاروخية الخاصة براجمات الصواريخ التي يمكن أن تنطلق منها الطائرات المسيرة.

كما كشف الخبير العسكري دميتري ليتوفكين لـ"سبوتنيك" الغرض الذي تم من أجله إنشاء هذا النوع من القذائف الصاروخية، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء قذيفة تحوي طائرة مسيرة طُرحت في التسعينيات، ولكنها لم تأخذ طريقها نحو التطبيق لجملة أسباب منها عدم وجود الرؤية التي تشرح كيفية استخدام الطائرات المسيرة في ميدان القتال. وأخيرا دخلت الفكرة حيز التنفيذ.

وتابع الخبير حديثه قائلا: "إن القذيفة التي تحمل الطائرة المسيرة يتم إطلاقها أولاً قبل غيرها من القذائف الصاروخية المراد إطلاقها، فهذه القذيفة أو بالأحرى الطائرة المسيرة المنطلقة منها تنطلق بمهمة الاستطلاع لكي تطلع مطلق القذائف الصاروخية على تفاصيل الوضع القائم في ميدان القتال".

وأكد الخبير أن الطائرة تجري التغييرات المناسبة على إرشادات تعيين الأهداف حتى تصيبها القذائف بدقة بأقل عدد من المحاولات.