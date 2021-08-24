روسيا تخطط لتقديم نظام الدفاع الجوي "إس-500" في السوق العالمية بحلول عام 2030

صرح الرئيس التنفيذي لشركة "روس أبورون إكسبورت" الحكومية لتصدير الأسلحة، ألكسندر ميخيف، أن روسيا تخطط لتقديم نظام الدفاع الجوي "إس-500" في سوق الأسلحة العالمية بحلول عام 2030.

ومن المقرر تسليم أولى هذه الأنظمة للجيش الروسي في نهاية عام 2021.

وقال ميخيف: "حول أنظمة الدفاع الجوي، نخطط لإدخال نظام الدفاع الجوي "إس-500" في السوق العالمية بحلول عام 2030".

يذكر أن منظومة الدفاع الجوي من طراز "إس-500" (بروميثيوس) تنتمي إلى جيل جديد من منظومات صواريخ الدفاع الجوي (أرض - جو).

وهي عبارة عن منظومة صواريخ ذات مدى إطلاق كبير، وتملك القدرة على اعتراض الأهداف على ارتفاعات عالية بالإضافة إلى قدرتها المتزايدة على تنفيذ المهام الخاصة بالدفاع المضاد للصواريخ وعلى اعتراض الصواريخ البالستية.

ويعد هذا النظام الواعد قادرا على تدمير ليس فقط الأهداف الباليستية فحسب، بل الأهداف الأيروديناميكية أيضا (الطائرات والمروحيات والأهداف الجوية الأخرى)، بالإضافة إلى الصواريخ المجنحة.

هذا ووفقا للمصادر المعلنة، يبلغ نصف قطر منطقة التدمير الخاصة بمنظومة "إس-500" نحو 600 كم.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون هذه المنظومة قادرة على القيام في آن واحد باكتشاف وتدمير ما يصل إلى عشرة أهداف باليستية تفوق سرعة الصوت تحلق بسرعة تصل إلى 7 كم في الثانية، كذلك قادرة على تدمير الرؤوس المدمرة للصواريخ فرط الصوتية.