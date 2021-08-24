روسيا تسجل أدنى إصابة بكورونا منذ 23 يونيو

أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا عن تسجيل 18.833 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية في روسيا، ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة الى 6.785.374 حالة.

وأشار المقر في بيانه إلى أن مجمل الإصابات في مقاطعة ضواحي موسكو 1.125 حالة. كما أوضح المقر أن حالات الإصابة الجديدة أقل من 19 ألفًا لأول مرة منذ شهر يونيو/حزيران.

وقال المقر: "خلال اليوم الماضي في روسيا، تم تاكيد 18.833 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 85 إقليمًا".

واضاف: "توزيع الإصابات كالآتي: مقاطعة ضواحي موسكو 1.125، موسكو 1.105 تليها سان بطرسبورغ 600".

وأضاف المقر: "تم تسجيل 794 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 17.7614 منذ بدء الجائحة".

وجاء في البيان أيضاً: "خلال اليوم الماضي، خرج 18.636 شخصًا من المستشفيات بعد شفائهم ... وخلال الفترة بأكملها، خرج 6.053.503 شخصًا من المستشفيات بعد تعافيهم، في عموم روسيا".

وعلى وجه الخصوص، خرج من المستشفيات، خلال اليوم الماضي، بعد التعافي 2.148 شخصًا في موسكو، و1.616 في مقاطعة موسكو، و801 في سان بطرسبورغ.

ورفعت السلطات الروسية غالبية القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، تزامناً مع ازدياد عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى والثانية من اللقاح ضد الفيروس، وخصوصاً في موسكو، التي تشكل بؤرة رئيسية لانتشار الوباء، وذلك بهدف الحفاظ على الاقتصاد.

ومع تحسن الحالة الوبائية في البلاد وزيادة عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، أوضح عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، يوم الجمعة الماضي، أن الوباء "مستمر في الانخفاض" في العاصمة، مؤكداً أن عدد الحالات المصابة انخفض إلى النصف مقارنة مع شهر حزيران/يونيو، معلناً في ذات الوقت، عن إلغاء التدبير الذي يلزم أرباب العمل بتحويل ثلاثين في المئة من موظفيهم للعمل عن بعد، كما تم إلغاء إلزامية لبس القفازات في وسائل المواصلات، مع الإبقاء على إلزامية ارتداء الكمامات.