مركز تشوماكوف الروسي: توجه لتحسين لقاح "كوفيفاك" لمواجهة سلالة "دلتا"

أعلن مدير مركز "تشوماكوف" العلمي، أيدار إيشموخاميتوف، اليوم الثلاثاء، أن المركز سيحسن لقاحه ضد فيروس كورونا "كوفيفاك"، لمواجهة سلالة "دلتا".

موسكو - سبوتنيك. وقال إيشموخاميتوف، خلال حوار على قناة "روسيا – 24" التلفزيونية ردا على سؤال عما إذا كان اللقاح سيتم تحسينه مع الأخذ في الاعتبار ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا: "نعم ، بالطبع".

ووفقًا له، لهذا الغرض قام المتخصصون في المركز بعزل سلالة فيروس كورونا "دلتا".

يشار إلى لقاح "كوفيفاك" قد تم تسجيله في روسيا الربيع الماضي.

هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية، قبل عام، تحديدا في 11 آب/ أغسطس 2020، أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، لقاح "سبوتنيكV" الذي طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.

وتوجد في روسيا حاليا، 4 لقاحات - "سبوتنيك V" و"سبوتنيك – لايت"، وكذلك لقاح "كوفيفاك" من- ابتكار مركز "تشوماكوف"، ولقاح "إبيفاك كورونا" من مركز "فيكتور" الروسي.

هذا وأعلنت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريب نادزور" آنا بوبوفا، أن لقاحاً وطنياً خامسا مضادا لفيروس كورونا المستجد، سيظهر قريبا في روسيا".

وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.