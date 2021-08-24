منصة فريدة تساعد في التعرف على منتجات تكنولوجيا المعلومات الروسية

في الفترة من 1 سبتمبر/أيلول المقبل إلى 30 من الشهر ذاته، سيتم تنفيذ مهمة تجارية دولية في مجال أمن المعلومات وبرامج الأعمال مع آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بتنسيق عبر الإنترنت.

ستقدم 27 شركة روسية لتكنولوجيا المعلومات أفضل ما لديها من تطويرات في البرمجيات والأجهزة للأمن السيبراني وحماية البيانات والاتصالات السلكية واللاسلكية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وحلولا تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وغيرها الكثير.

يقول مركز التصدير الروسي: "من الناحية الفنية، سيتم تنفيذ هذا التنسيق من خلال منصة ويب خاصة، تتيح المنصة عقد اجتماعات في شكل مؤتمرات الفيديو للعديد من المشاركين باستخدام اتصال بالإنترنت ومتصفح، بدون برامج خاصة، أثناء المحادثة، ستتمكن الأطراف من تبادل الملفات والرسائل وعقد العروض التقديمية وتسجيل اجتماع عبر الإنترنت على الفيديو".

يمكن للشركات المهتمة بالمنتجات الروسية الحصول على عرض موجز للمصنعين الروس وترك طلب للمشاركة في المفاوضات معهم عن طريق التواصل مع مركز الاتصال لبعثة العمل عبر البريد الإلكتروني: match27@match-making.ru.