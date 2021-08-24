الكشف عن جيب "ستريلا" الجبلية ذات التصميم الهندسي الفريد في موسكو... صور وفيديو

لفتت سيارة رباعية الدفع كشف عنها في المعرض التقني العسكري الدولي "آرميا 2021" في منطقة موسكو، بسبب لونها الرمادي المخصص للاستخدامات المدنية.

وشدت السيارة الجديدة التي حملت اسم "ستريلا" (Strela KBM VPK4x4) أو «Стрела» بالروسية انتباه الزوار في المعرض بعد الكشف عن مواصفاتها ولونها المميز.

وتعتبر مدرعة أو جيب "ستريلا" من السيارات المخصصة للطرقات الوعرة جدا وقادرة على السير في مختلف التضاريس ومناسبة لجميع الاستخدامات سواء المدنية أو العسكرية.

وعلى الرغم من أنه تم الكشف عن صور للسيارة في العام الماضي، إلا أن الهيكل الحقيقي بدا مختلفا تماما عن الصور التصميمية، حيث يمنح شكلها الجديد مع بروزاتها وارتفاعها ثقة عالية لقيادة السيارة في الطرقات العادية أو الوعرة، حيث تضمنت ميزات هندسية جديدة.

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В России разработали большой внедорожник «Стрела» на базе «Газели».



Его можно считать младшим братом «Тигра», а конкурировать автомобиль будет с УАЗом Патриотом.



«Военно-промышленная... https://t.co/yZ88MDfTVQ pic.twitter.com/cAu4qocEXu — NearCar (@NearCar_live) August 23, 2021

وطورت الجيب الجديدة بالاشتراك مع مكتب تصميم الشباب (KBM) التابع لجامعة موسكو التقنية الحكومية، وهي تستفيد ميزات مشروع استخدام وحدات السيارة التسلسلية الواعدة (GAZelle Next)، الذي يوفر حلولا فريدة ومختارة لدعم لمختارة انخفاض التكلفة وقابلية الصيانة.

وجهزت السيارة بمحرك جديد ديزل من نوع (P-4 Cummins ISF2.8) بسعة 157 حصانا، يمنح السيارة قدرات فريدة في الطرقات الوعرة وناقل حركة ميكانيكي بـ6 سرعات.