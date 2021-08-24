شويغو: حركة "طالبان" حصلت على كمية هائلة من الأسلحة وهذا يعد تهديدا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن حركة طالبان (الإرهابية المحظورة في روسيا) حصلت على كمية هائلة من الأسلحة، مشيرا إلى أن هذا يعد تهديدا.

وقال شويغو للصحفيين: "التهديد الأول والرئيسي هو أن طالبان حصلت على كمية هائلة من الأسلحة.. إنها ضخمة".

وتابع شويغو: "أننا نتحدث بشكل خاص عن مئات المركبات المدرعة والطائرات والمروحيات".

وقال الوزير: "سأخبركم أن هناك أكثر من 100 نظام من منظومات الدفاع الجوي المحمولة وحدها".

وأضاف: "لا أحد يستطيع السيطرة عليها حاليا".

وأعرب شويغو عن أمله في أن تأخذ السلطات في أفغانستان في الاعتبار مصالح جميع الأقليات القومية التي تعيش في البلاد، منوها إلى أن "روسيا تنظر بقلق إلى مشكلة اللاجئين من أفغانستان".

وقال: "حسنًا، إذن هذه قضايا تتعلق باللاجئين من زملائنا، ومن حلفائنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وبالطبع، ننظر إلى هذا بقلق".