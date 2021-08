بوتين: معدل البطالة في روسيا يبلغ 5% ويواصل الانخفاض

وقال بوتين خلال مؤتمر لحزب "روسيا الموحدة": "مستوى البطالة في روسيا الآن يبلغ نحو 5%، وهذا المستوى مستمر في الانخفاض، لكن بالنسبة لشخص عادي، فإن هذه الأرقام لا تعني شيئا".

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation