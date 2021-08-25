القوات البحرية الروسية تحوز على أول صاروخ فرط صوتي في العالم

شهد معرض الأسلحة "آرميا 2021" المقام في ريف موسكو توقيع أكثر من 40 عقدا لتوريد أكثر من 1300 صنف من السلاح والعتاد العسكري من صنع روسي للقوات المسلحة الروسية.

وصرح نائب وزير الدفاع، أليكسي كريفوروتشكو، أن قيمة الصفقات التي وقعتها وزارة الدفاع مع الصناعة الدفاعية الروسية تزيد على 500 مليار روبل.

ومن بين الأسلحة الجديدة التي تعاقدت وزارة الدفاع الروسية على شرائها لتزويد الجيش الروسي بها صواريخ "تسيركون" و"كينجال" و"كاليبر" وطائرات "سيريوس" المسيّرة.

وبالنسبة لصواريخ "تسيركون"، تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستلم فيها القوات المسلحة الروسية هذه الصواريخ.

ووصف الخبير العسكري د. أليكسي بودبيريوزكين، توقيع أول عقد لتوريد صواريخ "تسيركون" للقوات البحرية الروسية بالنجاح الكبير.

ولفت الخبير في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى أن صاروخ "تسيركون" أول صاروخ فرط صوتي مهيأ للانطلاق من سفينة السطح أو الغواصة في العالم. وأشار إلى أن الأمريكيين أيضا يتطلعون إلى تزويد قواتهم بالصاروخ المماثل، ولكن تجربة صاروخهم فشلت. ولذا فإن توقيع أول عقد لتوريد صواريخ "تسيركون" يشكل نجاحا كبيرا.

أضاف أن صواريخ "تسيركون" ستعزز إمكانيات الأسطول الروسي إلى حد كبير. ويكفي في هذا الشأن أن الصاروخ الواحد من طراز "تسيركون" قادر على تدمير بارجة حربية كبيرة مثل حاملة الطائرات.

ويستطيع صاروخ "تسيركون" الوصول إلى هدف يبعد عن مكان إطلاقه بأكثر من 1000 كيلومتر، محلقا في الجو بسرعة تعادل نحو 9 أمثال سرعة الصوت (نحو 2.65 كيلومتر في الثانية) مناورا في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي للكرة الأرضية.