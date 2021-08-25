رئيس وكالة "ناسا" يوضح لـ"سبوتنيك" سبب زيارته المرتقبة إلى روسيا

قال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بيل نيلسون، لوكالة "سبوتنيك" إنه سيأتي إلى روسيا بمجرد أن تسمح ظروف تفشي فيروس كورونا بذلك.

وأكد نيلسون في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك" أن الولايات المتحدة تناقش مع روسيا إمكانية شراء مقعد على متن مركبة الفضاء "سويوز" الروسية.

وقال نيلسون ردا على سؤال حول ما إذا تمت الصفقة: "نحن نناقش هذا الآن."

عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تفضل الشراء المباشر لموقع ما أو نوعا من صفقة المقايضة، قال نيلسون إنه لا يستطيع الإجابة عن هذا السؤال.

قال سيرغي سافيليف نائب المدير العام لمؤسسة "روسكوزموس" الحكومية للتعاون الدولي لوكالة الإعلام الروسية إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مقعد في المركبة الفضائية الروسية "سويوز" التي ستنطلق في الربيع المقبل.

يشار إلى أن وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، أفادت في شهر أبريل/نيسان الماضي، استعدادها لمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الفضاء، لكنها لن تشارك في إنشاء المحطة القمرية.

ولدى روسيا اتفاقات تعاون في مجال الفضاء مع ما يزيد على 30 دولة في العالم، بما في ذلك ومع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والهند والبرازيل والسويد والأرجنتين، والدول الأعضاء في الوكالة الفضائية الأوروبية وغيرها من الدول والوكالات الفضائية.

والجدير بالذكر أن المحطة القمرية (البوابة القمرية، رسميًا المنصة المدارية القمرية) هي مشروع لبناء محطة فضائية في مدار القمر، لدراسته بالإضافة إلى دراسة الفضاء البعيد، كما أنها ستكون بمثابة مركز اتصالات يعمل بالطاقة الشمسية، ومختبرًا علميًا، ووحدة سكن لفترة قصيرة الأجل، ومنطقة انتظار (توقف) للمتجولين الفضائيين والروبوتات الأخرى، وخاصة عند إرسال سفن فضاء وأجهزة لدراسة المريخ.