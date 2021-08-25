الاستخبارات الروسية ترفع السرية عن وثائق تثبت خطط اليابان بشن حرب بيولوجية ضد الاتحاد السوفيتي

خططت اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية لاستخدام الأسلحة البيولوجية ضد الاتحاد السوفيتي، بما في ذلك الأسلحة المسببة لأمراض الجمرة الخبيثة. جاء ذلك في الوثائق التي رفعت عنها السرية من قبل جهاز الأمن الفيدرالي (إف إس بي) في إطار مشروع "لا يوجد قانون للتقادم".

خلال سنوات الحرب، عملت اليابان كحليف لألمانيا النازية ولم تتخل عن خطط القتال ضد الاتحاد السوفيتي، على الرغم من اتفاق الحياد المتبادل المبرم في موسكو في نيسان/ أبريل 1941.

وفقًا لوثائق رفعت عنها السرية، كانت اليابان تستعد لبدء حرب جرثومية على الاتحاد السوفيتي في حزيران/ يونيو 1945.

وانتهك الجانب الياباني خلال الحرب، الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد السوفيتي بشكل متكرر.

علقت اليابان آمالا كبيرة على استخدام الأسلحة البكتريولوجية. كان يُنظر إليها على أنها وسيلة قادرة على لعب دور شبه حاسم في القتال ضد العدو.

تم تطوير هذه الأسلحة واختبارها من قبل مفارز خاصة من جيش كوانتونغ رقمها 731 و100. أصيب المعتقلون السوفييت ببكتيريا الطاعون والجمرة الخبيثة والكوليرا والتيفوئيد وميكروبات أخرى، مما أدى إلى وفاة معظمهم من الألم. أما أولئك الذين تماثلوا للشفاء تعرضوا لتجارب متكررة ثم قتلوا.