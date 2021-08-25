الأمن الروسي يعتقل 31 إرهابيا من "جماعة التوحيد والجهاد"...فيديو

اعتقلت القوات الأمنية في موسكو وعدد من المناطق الأخرى في روسيا، 31 عضوا في منظمة "كتيبة التوحيد والجهاد" (الإرهابية المحظورة في البلاد)، والتي جندت أعضاء جددا وأرسلتهم إلى سوريا، بحسب ما أفاد جهاز الأمن الفيدرالي.

وجاء في بيان الجهاز: "تمكن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية والحرس الوطني الروسي، وفي إطار عملية خاصة في كل من موسكو ونوفوسيبيرسك وياكوتسك وكراسنويارسك وكانسك وإقليم كراسنويارسك، من الكشف عن نشاط لمنظمة "جماعة التوحيد والجهاد" الإرهابية (المحظورة في روسيا بقرار من محكمة موسكو العسكرية لعام 2019) واعتقال 31 شخصًا، بينهم قياديون".

ووفقاً للأمن الروسي، فقد قام أعضاء الخلية بتجنيد وإرسال مجندين إلى مناطق النزاع وتمويل الإرهابيين في سوريا، إضافة إلى الدعوات لارتكاب جرائم إرهابية.

وتمت الإشارة إلى أنه جرى خلال فترة الاعتقال ضبط مؤلفات دينية محظورة ومواد فيديو دعائية لـ"كتيبة التوحيد والجهاد" وأجهزة اتصال ووسائط إلكترونية وبطاقات مصرفية.

وتم فتح قضايا جنائية وأنشطة بحث. وما زالت إجراءات التحقيق مستمرة.