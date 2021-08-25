"روساتوم" تختبر بنجاح جهاز محاكاة تدريب الموظفين على أساس الواقع الافتراضي ضمن المفاعلات النووية

تم إجراء الاختبارات الأولى لجهاز محاكاة لتدريب الموظفين على أساس الواقع الافتراضي في القسم الفرعي التعليمي والتدريب(UTP) التابع لشركة "روساتوم" الروسية.

تم تطوير المعدات الرقمية الفريدة من قبل قسم "CROC Immersive Technologies" بناءً على نظام التشغيل "Astra Linux" الذي تم استبداله بالاستيراد كجزء من برنامج رقمنة الصناعة النووية.

يسمح الجهاز باستخدام خوذة ووحدات تحكم خاصة تعمل كأيدي، برؤية المعدات المخدومة في مساحة افتراضية، وبالعمل في وضع آمن تمامًا على مجموعة كاملة من العمليات التي يواجهها المتخصص في ميدان العمل الحقيقي، بحسب الموقع الرسمي للشركة.

На Ленинградской АЭС успешно протестировали не имеющий аналогов в России тренажер для обучения электротехнического персонала на базе технологии VR pic.twitter.com/TFNbcCnYuo — Росатом (@rosatom) August 24, 2021

​وتعد أكبر ميزة لمحاكاة الواقع الافتراضي هي تصور جميع عواقب أخطاء الموظفين المحتملة ضمن محطات الطاقة النووية مما يجنبهم أي خطر.

قال سيرغي ريشكين، رئيس "UTP": "أصبح "Leningrad NPP" أول موقع تجريبي بين محطات الطاقة النووية الروسية، حيث تقرر تنفيذ محاكاة تدريب افتراضي للأفراد، وكان النموذج الأول لإنشائه هو المعدات الكهربائية "KRU-10 kV"، المستخدمة في وحدات الطاقة رقم 5 ورقم 6 من "Leningrad NPP"".

وتابع: "في المستقبل، من المخطط تطوير 26 برنامجًا إضافيًا على جهاز محاكاة الواقع الافتراضي في مختلف مجالات النشاط لتدريب العاملين في تخصصات أخرى. هذه التقنيات مطلوبة بشكل خاص حيث يمكن أن تؤدي أخطاء الموظفين أثناء التدريب على معدات التشغيل الحقيقية إلى حالات الطوارئ".