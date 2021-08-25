سناتور روسي: المبادرات الغربية بزعم دعم أوكرانيا تهدف إلى تغذية العنصر المناهض لروسيا

أعلن عضو اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، سيرغي تسيكوف، اليوم الأربعاء، أن المبادرات الغربية الحالية بزعم دعم أوكرانيا، تهدف إلى تغذية العنصر المناهض لروسيا في سياسة كييف، في إطار استمرار المشروع المعادي لروسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال تسيكوف لوكالة "سبوتنيك": "في البداية خصصوا (الغرب) 5 مليارات دولار على شكل "مساعدات" لأوكرانيا، الشيء الذي ذهب لدعم الانقلاب، ونتيجة لذلك ظهر هؤلاء المحرومون (من كل شيء)، الذين يزعمون (الغرب) بأنهم يرغبون بمساعدتهم"، مشيراً إلى أن روسيا هي الدولة الوحيدة في الواقع، التي تساعد عملياً، سكان دونباس وترسل قوافل إنسانية باستمرار إلى هناك.

واختتم تسيكوف بالقول: "إذا كانوا يريدون حقًا مساعدة الناس، فليرسلوا مساعدات إنسانية إلى هناك".

وفي وقت سابق، ذكرت السفارة البريطانية في أوكرانيا أن بريطانيا وكندا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة ستنشئ صندوقًا لمقاومة النفوذ الروسي في أوكرانيا.