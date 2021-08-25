4 طائرات روسية تغادر كابل وعلى متنها مواطنون من روسيا وأوزبكستان وأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 4 طائرات تابعة لها تغادر كابل وعلى متنها مواطنون من روسيا وأوزبكستان وأوكرانيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

أفادت الإدارة العسكرية الروسية أن أربع طائرات تابعة لوزارة الدفاع تحمل مواطنين من روسيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي وأوزبكستان وأوكرانيا حلقت من كابل إلى روسيا.

قال البيان: "أقلعت أربع طائرات تابعة لطيران النقل العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية، على متنها مواطنون من روسيا الاتحادية والدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (بيلاروسيا وقيرغيزستان وطاجيكستان) وأوزبكستان وأوكرانيا من مطار كابل في جمهورية أفغانستان الإسلامية، متوجهة حاليًا إلى روسيا".

وأضاف: "تم التأكيد أن على كل طائرة روسية فرق من الأطباء العسكريين مع المعدات والأدوية اللازمة لتقديم الرعاية الطبية والدعم للمواطنين الذين تم إجلاؤهم من روسيا ودول أخرى.

وختم البيان: "كما أن جميع الطائرات العسكرية الروسية لديها إمدادات كافية من مياه الشرب والبطانيات وحصص الإعاشة الفردية لدعم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان".