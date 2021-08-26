بيسكوف: روسيا لم تعترف بعد بطالبان

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن روسيا لم يعترف حتى الآن بحركة طالبان (المعترف بها كإرهابية والمحظورة في روسيا)، منوها في نفس الوقت إلى أنه بحكم الأمر الواقع سيطروا على معظم أراضي أفغانستان.

وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين: "أنت تعلم أن روسيا لم تعترف بعد بطالبان. وصول طالبان إلى السلطة واستيلاء طالبان على معظم أراضي أفغانستان عملية تمت بحكم الأمر الواقع".

وتابع: يتوجب مراقبة خطوات "طالبان" في أفغانستان من حيث تطبيق القانون والنظام والأمن، مشيرا إلى أن روسيا مهتمة بالسلام والاستقرار في أفغانستان وبوقف تهريب المخدرات، وتحقيق السلام والأمن لشعب أفغانستان.

ولفت إلى عدم وجود موقف نهائي روسي بعد بشأن قبول المهاجرين من أفغانستان، منوها إلى أن الوضع يتغير وتبقى الكثير من الأمور قائمة، ومع وضوح الصورة سيتم صياغة الموقف".

وبسطت حركة طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول يوم 15 آب/أغسطس الجاري.