لافروف يبحث مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضع تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الوضع المتعلق بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني، وذلك خلال زيارته إلى فيينا.

موسكو - سبوتنيك. وذكرت الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "خلال المحادثة، جرى تبادل للآراء بشأن المجالات الرئيسية لأنشطة الوكالة، بما في ذلك الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وإصلاح نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك الوضع فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة حول تسوية البرنامج النووي الإيراني".

وأشير أيضا إلى أنه تم إظهار مستوى عال من التفاهم والتعاون المتبادلين بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومات ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، أنها تشعر بالقلق إزاء بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران أنتجت معدن اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة ووسعت بشكل كبير من قدرتها على إنتاج اليورانيوم المخصب إلى 60%.

ومن جانبها، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن تصرفات إيران هي انحراف آخر عن خطة العمل الشاملة المشتركة، لكنها ترجع إلى حد كبير لعدم إحراز تقدم في استعادة الصفقة.