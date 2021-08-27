نجاة طيارين بعد تحطم طائرتهما "سو- 24" في بيرم الروسية

أعلنت السلطات الأمنية الروسية، اليوم الجمعة، عن تحطم طائرة من نوع "سو- 24" في منطقة فيريشاغينوسكي، في إقليم بيرم الواقع شرق الجزء الأوروبي من روسيا.

وحسبما صرح به مصدر لوكالة "سبوتنيك"، فقد "تم نقل الطيّارين إلى مستشفى محلي في إقليم بيرم لفحصهم وهما على قيد الحياة".

كما قالت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية المركزية، إنه "لا يوجد شيء يهدد حياة الطيارين ونجيا بنفسيهما من الحادثة، ثم أرسلت مروحية للبحث عنهما وإنقاذهما".

يتبع...