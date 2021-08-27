بوتين يبحث مع باشينيان الوضع في ناغورني قره باغ

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، النزاع في ناغورني قره باغ والوضع الحالي على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

موسكو- سبوتنيك. وبحسب بيان للمكتب الصحفي للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، ناقش خلالها القضايا الموضوعية لتسوية الوضع في ناغورني قره باغ".

وذلك في سياق تنفيذ بيانات قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن ناغورني قره باغ بتاريخ 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 و11 كانون الثاني/ يناير. كما ناقشا الوضع الحالي على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، واتفقا على إجراء مزيد من الاتصالات على مختلف المستويات.

في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2020، تجددت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وتوصل البلدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية، دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف الشهر أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من الإقليم.

وعقب ذلك، توصلت روسيا وتركيا بعد محادثات بينهما إلى إنشاء مركز مراقبة لوقف إطلاق النار في قره باغ تشرف عليه قوات البلدين.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.