"أسبوع الإبداع الروسي"... بوابة لالتقاء الشرق والغرب

تستضيف حديقة "غوركي" في العاصمة الروسية موسكو أكبر حدث في القطاع الإبداعي في العالم "أسبوع الإبداع الروسي-2021"، في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 29 أغسطس/ آب الجاري.

ويقام خلال المهرجان أكثر من 300 حدث مختلف بمشاركة أكثر من 700 متحدث يمثلون 14 صناعة إبداعية مثل السينما والموسيقى وتكنولوجيا المعلومات وتطوير ألعاب الكمبيوتر والهندسة المعمارية والعمران وغيرها.

"أسبوع الإبداع الروسي" هو جزء من مبادرة تطوير الصناعات الإبداعية العالمية للسنة الدولية للاقتصاد الإبداعي. أدرجه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCAD) في قائمة الأحداث الرئيسية في عام 2021. وستتم من خلاله مناقشة آفاق تطوير الصناعات الإبداعية في روسيا والعالم في مواقع منتدى المهرجان.

وأكد حوالي 20 متحدثا دوليا مشاركتهم في الفعالية، من بينهم فيروز ميرزا ​​زاده، مديرة مشروع "دبي يخلق" وعمر الظاهري مدير التطوير في هيئة التصوير السينمائي وإدارة الشباب في المجموعة الإعلامية الثانية الرابعة 54 (أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة) والمخرج السينمائي تيمور بيكمامبيتوف و"DJ Imanbek" الحائز على جائزة "غرامي" والمؤسس المشارك لـ SuperData Research والمحاضر في جامعة نيويورك ستيرن جوست فان درينين والشريك الإداري في EpyllionCo ومدير استراتيجيات Amazon Studios ماثيو بول ونائب رئيس التطوير "Gala Games" ومؤسس Level Up Labs Lars Doucet والرئيس التنفيذي لشركة " Slipgate Ironworks " فريدريك شرايبر ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، Skoltech Clement Forten، ومدير الهندسة Snapchat Greg Tkachenko وسفير النوايا الحسنة لجمعية الأمم المتحدة الروسية يانا بيسيادينسكايا، ومخرج وثائقي حول مشاكل انتقال الطاقة واستغلال المواد الخام، مؤلف كتاب "الحرب الرقمية الثالثة: الطاقة والمعادن النادرة" غيوم بيترون والقنصل العام لإيطاليا في موسكو فرانشيسكو فورتي وأمين المعارض في إيطاليا ومؤرخا الفن الإيطاليان المعتمدان كوستانتينو دورازيو وليو سيكسين.

كما سيشارك مارتن ريفز، العضو المنتدب والشريك الأول في BCG ومدير معهد Bruce Henderson ، ومؤلف كتب الأعمال مثل " Strategy Needs Strategy " و "The Imagination Machine"، في جلسة المهارات الإبداعية التي تقود النمو المؤسسي الناجح في جناح "التعليم في الصناعات الإبداعية" من GC "التنوير".

يعد تطوير ألعاب الكمبيوتر ورسومات الكمبيوتر والسينما من بين المجالات ذات الإمكانات الأكبر في مجال الصناعات الإبداعية، وفي المهرجان سيتحدث قادة هذه القطاعات، وكذلك خبراء من الإمارات، عن الصناعة والفرص الجديدة للترويج للمنتج الإبداعي الروسي على الساحة الدولية، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

وقال رئيس قسم المشاريع العامة سيرغي نوفيكوف، "على مدار الوقت الماضي وبعد الأسبوع الإبداعي الروسي الأول، رأينا كيف أن موضوع الصناعات الإبداعية يجذب عددا متزايدا من المبدعين والمؤسسات، التي تتحد حول هذا الحدث. يظهر تكوين المشاركين وبرنامج أسبوع الإبداع الروسي في عام 2021 بوضوح أن الوقت قد حان للنمو السريع للصناعات الإبداعية في روسيا. هذا العام، قامت الشركات الرائدة التي تمثل صناعاتها، بما في ذلك المشاريع الناجحة والشركات الناشئة الجديدة والتطورات المبتكرة، برعاية المنصات المواضيعية".