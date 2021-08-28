العثور على قطع أثرية جديدة خلال أعمال التنقيب وسط موسكو

وقال رئيس موقع التراث في مدينة موسكو أليكسي يميليانوف "من بين القطع الأثرية المثيرة للاهتمام رمز تلميذ قديم. إنها ميدالية عظمية بيضاوية برقم منحوت 7098 وعام 1853. تم صنع هذه الشارة لكل طفل. سيتعين على علماء الآثار دراسة القطع الأثرية وترتيبها ثم نقلها إلى أحد متاحف العاصمة. الحفريات في المنطقة لم تنته بعد".

يشار إلى أنه تم العثور على ما مجموعه 285 قطعة أثرية، نفذها متخصصون من معهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بالإضافة إلى ذلك، تم العثور في موقع التنقيب على أجزاء من أطباق مصنوعة من عظام حيوانات وملاعق عظمية وست رصاصات من حرب 1812 وبقايا أطباق. تم تحديد أن دار الأيتام الإمبراطورية في موسكو قد أسستها الإمبراطورة يكاتيرينا الثانية في عام 1763 كمؤسسة تعليمية خيرية للأيتام وتم إغلاقها بعد عام 1917.