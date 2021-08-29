شويغو يشير إلى التدريب المحترف للإرهابيين في سوريا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأحد، إن "من يقاتل ضمن جهة الإرهابيين في سوريا، ليسوا قطاع طرق، بل قوات حقيقية".

وأوضح شويغو خلال مقابلة مع قناة "سولوفيف لايف" الروسية على "يوتوب"، التي تم عرضها على قناة "روسيا الأولى"، قائلا "عندما بدأنا للتو العمل في سوريا، سرعان ما أدركنا أن هذه التقنيات تأتي من العراق، فعلى الجانب الآخر، يقاتل أولئك الذين لم يقبلوا في العراق مجيء حكومة جديدة وقوات أخرى، مقاتلون محترفون للغاية ومدربون تدريبا جيدا".

وتابع: ليس من يقاتل إلى جانب الإرهابيين قطاع طرق، بل جنود محترفون من الجيش العراقي السابق، تدربوا وتعلموا في الاتحاد السوفيتي".

وردّ شويغو على سؤال حول الأعداء في سوريا، قال:

"إنها قوات، ولا أسميها تسمية أخرى، قوات من قطاع الطرق، قوات من إرهابيين دوليين، أيا كان، هم ضباط وعسكريون من الذين تدربوا في الاتحاد السوفيتي، وفي مؤسساتنا التعليمية. من الواضح أن هؤلاء ليسوا قطاع طرق مألوفين من الشارع".

كما وصف وزير الدفاع الروسي الإرهابيين في سوريا بأنهم "هيكل منظم تنظيما جيداً مع معداتهم ومع أموالهم، فضلاً عن معدات إجلاء الجرحى".