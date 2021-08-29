شويغو: موسكو عكس واشنطن... وهذا هو سبب نجاحنا في سوريا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأحد، إن سر نجاح الجيش الروسي في سوريا يكمن في حقيقة أن موسكو على عكس واشنطن، حريصة على خصوصيات الدول الأجنبية، ولا تحاول فرض قواعدها الخاصة عليها.

وأوضح شويغو خلال مقابلة مع قناة "سولوفيف لايف" الروسية على "يوتوب"، التي تم عرضها على قناة "روسيا الأولى"، أن "روسيا لا تفرض أسلوبها على أحد"، مؤكّدا أن "سبب قدوم روسيا إلى الأراضي السورية هو لأهداف محددة للغاية تتمثل في محاربة الإرهابيين، وليس لمحاربة السلطة في هذا البلد".

وأضاف: "نحن لا نحاول فرض "أسس ديمقراطية" كما يفعل البعض".

وفي إجابته عن السبب الذي جعل روسيا تنجح في سوريا على عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي فشلت هناك، أشار شويغو إلى أن "روسيا التي تنفذ مهامًا في دول أجنبية، توضح دائمًا لشركائها أن هدفها الرئيسي هو دعمهم، وليس فرض حكومة جديدة عليهم".

وقال: "نقول إننا جئنا لدعمكم، وليس لإنشاء نظام جديد، أو سلطة جديدة، أو دولة جديدة، أو دولة سياسية في بلدكم، أو إخراج الرأسمالية من الاشتراكية هناك أو العكس. بالطبع لا، نحن نفعل ذلك بصدق تام، وليس هناك أي أهداف ثانية وثالثة ثانوية".

يذكر أن العملية العسكرية للقوات الروسية بدأت في سوريا بدعوة من دمشق في 30 سبتمبر/ أيلول 2015. وخلال العملية، تمت إعادة معظم أراضي البلاد إلى سيطرة دمشق، وهُزمت أكبر منظمة إرهابية، تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية).