انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في روسيا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل انخفاض في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد مقارنة بأعداد الأمس، حيث سجلت البلاد 18 ألفا و325 حالة إصابة جديدة مقابل 19 ألفا و286 حالة إصابة يوم أمس، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في البلاد 6 ملايين و901 ألف و152 إصابة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المقر: "تم تسجيل 18 ألفا و325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 85 إقليما روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 1360 حالة إصابة من دون أعراض (وهو ما يمثل 7.4 بالمئة من أعداد المصابين)".

وأشار البيان إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله في العاصمة الروسية موسكو - 1424 حالة إصابة، تليها ضواحي موسكو - 858 إصابة.

كما أشار البيان إلى تسجيل 792 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 799 حالة يوم أمس، من بينها 50 حالة في موسكو، و 35 حالة في سان بطرسبورغ، ليبلغ عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في البلاد 182 ألف 429 حالة وفاة.

فيما نوه البيان إلى تعافي 14 ألفا و180 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 6 ملايين 162 ألفا و430 شخصا.

يذكر أن نائبة رئيس الحكومة الروسية، تاتيانا غوليكوفا، أعلنت في وقت سابق، أن أكثر من 44 مليون شخص في روسيا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك v" الروسي المضاد لـ"كوفيد-19"، وأنه تم تطعيم أكثر من 37 مليونا بشكل كامل.

هذا وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

ورفعت السلطات الروسية غالبية القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، تزامناً مع ازدياد عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى والثانية من اللقاح ضد الفيروس، وخصوصاً في موسكو، التي تشكل بؤرة رئيسية لانتشار الوباء، وذلك بهدف الحفاظ على الاقتصاد.