التعليم العالي الروسية تتحدث عن مصير الطلاب الأجانب المطعمين في بلدانهم

أكد نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي بيوتر كوتشرينكو، عدم وجود تمييز للطلاب الأجانب المطعمين في بلدانهم، في حال دخولهم روسيا.

وأضاف كوتشيرينكو للصحفيين "لقد أوصينا بعدم تمييز الطلاب الأجانب المطعمين في بلدانهم، لأن مسألة الاعتراف باللقاحات الأجنبية أو عدم الاعتراف بها لم يتم الإقرار بها حتى اللحظة".

وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، في وقت سابق، بأن جميع الطلاب الأجانب سيتمكنون من العودة إلى الجامعات الروسية للدراسة.

وبحسب الوزارة: وافق مقر الوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد في روسيا على السماح للطلاب الأجانب بدخول البلاد لمواصلة دراستهم.

وأضاف البيان: التماسا إلى المقر العملياتي لفتح الحدود للطلاب من جميع البلدان الأجنبية. فقد تلقينا الدعم لذلك.

وفي ذلك، أوضح وزير العلوم والتعليم العالي فاليري فالكوف أنه بالنسبة للطلاب الأجانب الذين لا يمكنهم القدوم إلى روسيا، لأي سبب من الأسباب، فسيتم لأجلهم، استثناءً، تفعيل التعليم عن بعد.