ترشيح قازان لجائزة معمارية دولية مرموقة

تم ترشيح حديقة إكستريم بارك "أورام" في مدينة قازان لجائزة معمارية دولية مرموقة، وينتهي التصويت غدا.

وبحسب موقع المسابقة، تم اختيار عاصمة تتارستان من بين مئات المنشآت من 15 دولة في العالم.

دعت المسابقة المفتوحة، المهندسين المعماريين الناشئين إلى تقديم مشاريعهم المبنية التي تؤكد على الاستدامة، والتصميم القائم على البحث والمشاركة، والاستخدام المبتكر للمواد.

يمكن للمهندسين المعماريين وشركات الهندسة المعمارية والتصميم التي بدأت ممارستها منذ ما لا يزيد عن 10 سنوات، التقدم للمشاريع التي تم بناؤها في السنوات الخمس الماضية.

View this post on Instagram A post shared by Экстрим-парк «УРАМ» (@uram.park)

حديقة إكستريم بارك "أورام" هي الأكبر في روسيا، وتتكون من جزأين - داخلي وخارجي، وقد استضافت العديد من المسابقات الدولية.